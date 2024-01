Sinner a Sanremo, Amadeus lo invita: “Vieni a prenderti gli applausi”

(Adnkronos) – Sinner sul palco di Sanremo 2024? Amadeus dopo il trionfo del agli Australian Open lancia l'invito ufficiale al tennista e lo fa via social. "Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Complimenti. Questo messaggio è per te Jannik. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'nvito a venire al festival di Sanremo". Inizia così il messaggio video con cui Amadeus invita dai suoi profili social Jannik Sinner al festival di Sanremo. "Tutti me lo chiedono, ovviamente – aggiunge Amadeus – c'è la grande gioia di vederti a Sanremo. Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Ciao Jannik, sei il numero uno". Sinner dal 5 febbraio è atteso al torneo Atp di Marsiglia. Ma Sanremo e Marsiglia distano solo 250 km: una distanza che potrebbe permettere l'arrivo del campione per un'apparizione 'mordi e fuggi' al festival. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

