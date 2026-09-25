Sinner rinuncia anche a Pechino per infortunio: “Non sono ancora nelle condizioni ideali, tornerò presto”

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Jannik Sinner rinuncia al torneo di Pechino. Il fuoriclasse azzurro ha dato la notizia del forfait oggi, venerdì 25 settembre, con un video pubblicato sui social, spiegando come sia ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio: “Sono dispiaciuto nell’annunciare che non potrò giocare a Pechino quest’anno. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo”.

Dopo settimane di assenza dai campi (l’ultimo match giocato è la finale di Wimbledon vinta contro Zverev), Sinner ha deciso così di continuare a lavorare in Italia per recuperare al meglio dall’infortunio al ginocchio, anche in vista delle Atp Finals: “Sono deluso per non poter difendere il titolo, ho vissuto grandi momenti lì in passato, auguro a tutti un buon torneo”.

In questi giorni Sinner si stava allenando a Montecarlo e aveva anche condiviso il campo in una sessione con Flavio Cobolli, con tanto di foto pubblicata sui social. A questo punto, per l’azzurro, è a rischio anche il Masters 1000 di Shanghai. Jannik potrebbe tornare in campo nel 500 di Vienna, tra un mese. Ginocchio permettendo.

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