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Sinner, da Chiara Ferragni alla fidanzata Laila Hasanovic: vip agli Internazionali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in campo e vip in tribuna agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in un match che è stato interrotto per pioggia nel decisivo terzo set dopo il 6-2, 5-7 dei primi due parziali. Sulle tribune del Centrale si è vista Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner, arrivata a Roma nel clou del torneo di casa e seduta a fianco del fratello di Jannik Mark, mentre nel pomeriggio del Foro, per assistere alla semifinale persa da Luciano Darderi contro Casper Ruud, c’era anche Chiara Ferragni. 

La modella però non è l’unica vip sugli spalti. Ad assistere alla partita anche il portiere della Lazio Ivan Provedel insieme alla fidanzata e attrice Ludovica Martino. In prima fila l’ex tennista Boris Becker, oltre al ministro della Difesa Guido Crosetto e quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. 

Presente anche il cantante Nek e, come da due settimane a questa parte, i genitori di Sinner, Hanspeter e Siglinde, che ha lasciato il Centrale durante il secondo set, proprio come successo lo scorso anno, per la troppa tensione.  

 

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