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Guardiola lascia il Manchester City, il divorzio è ufficiale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Pep Guardiola lascia il Manchester City a fine stagione. L’addio del manager catalano è ufficiale. Guardiola, 55 anni, lascia i citizens dopo 10 stagioni in cui ha vinto, tra l’altro, 6 Premier League e una Champions League. Il divorzio si consuma con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Guardiola si congederà domani, con il match casalingo contro l’Aston Villa nell’ultima giornata di Premier, con l’Arsenal già campione d’Inghilterra. “Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo, fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo e lavorerà a progetti e collaborazioni specifici”, ha spiegato il Manchester City. 

“Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado”, ha detto Guardiola. “Non c’è una ragione, ma dentro di me so che è il momento giusto. Niente è eterno. Se lo fosse, resterei qui. E’ eterno il sentimento, la gente, i ricordi, l’amore che ho per il mio Manchester City”, ha aggiunto. Il nuovo manager del City sarà con ogni probabilità Enzo Maresca. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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