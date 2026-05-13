Grande Fratello Vip, Lucia è la terza finalista: chi è

(Adnkronos) – E’ Lucia Ilardo la terza finalista del Grande Fratello Vip 2026. La 28enne l’ha spuntata su Raul, Renato, Raimondo e Adriana nella puntata di ieri, martedì 12 maggio.

Tra accuse, strategie messe in discussione, nuove alleanze e rivalità sempre più evidenti, i concorrenti si sono trovati faccia a faccia in dinamiche che hanno cambiato ancora una volta gli equilibri del reality. Non sono mancati momenti emozionanti, sorprese speciali per le finaliste, sfide di talento e il televoto decisivo per il terzo finalista del gioco reality da Ilary Blasi.

Francesca Manzini è finita al centro delle polemiche dopo un gioco fatto durante un party con Raul Dumitras. Raimondo Todaro è stato accusato nella Casa di essere un concorrente molto strategico. Grande sorpresa per Antonella: nella Casa è entrata Vera Gemma, sua grande amica.

Alessandra, seconda finalista, ha raccontato il lato più fragile della sua vita, segnato da una famiglia complicata e dal difficile rapporto con la nonna Romilda. Parlando della madre, invece, si è emozionata ricordando i sacrifici fatti per la famiglia e il forte legame che ancora le unisce.

Classe 1997, nata a Totte del Greco (Napoli), Lucia Ilardo è vissuta a Vignola, in provincia di Modena. Lavora come consulente amministrativa in un’agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica. Fidanzata con Rosario, ha voluto mettere alla prova la loro relazione a distanza partecipando a Temptation Island ma, nonostante avessero concluso il percorso nel programma salvando il loro rapporto e uscendone ancora come coppia, la storia si è poi chiusa dopo la fine della trasmissione si legge nella sua scheda pubblicata ufficiale del Grande Fratello.

Le votazioni sono avvenute in modo palese nella Mystery Room. Raimondo ha scelto Francesca, spiegando di aver seguito il cuore e di voler premiare l’amicizia nata nella Casa. Francesca ha ricambiato nominando Raimondo, definendolo un punto di riferimento importante durante il percorso.

Adriana ha votato Renato, che considera un amico sincero e capace di portare leggerezza nel gruppo. Anche Raul ha scelto Renato, sottolineando il legame nato fin dall’inizio dell’avventura. Renato, invece, ha deciso di nominare Raul, spiegando di voler condividere con lui il traguardo della finale.

Successivamente sono intervenute le finaliste Antonella, Alessandra e Lucia, chiamate a indicare chi vorrebbero accanto a loro in finale. Antonella ha puntato su Adriana, Alessandra ha scelto Raul definendolo generoso e autentico, mentre Lucia ha votato Renato, considerandolo una presenza fondamentale nel suo percorso. Al termine delle Nomination, i più votati risultano Renato e Raul: saranno quindi loro due a sfidarsi al televoto per conquistare il posto da quarto finalista del reality.

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