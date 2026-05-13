Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Rebuild 2026, Cugno (Thales Alenia Space): “Spazio e città sempre più integrati grazie ad Ai”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “E’ sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest’anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell’abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale sullo sviluppo dei sistemi abitabili e abitati nello spazio. Pertanto, è piacevole discutere e verificare quanto c’è in comune tra gli sviluppi terrestri e gli sviluppi spaziali e quanto si può essere di trasferimento tecnologico tra un dominio e l’altro”. Lo ha detto Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e Scienza – Thales Alenia Space, intervenendo al panel ‘Quando le tecnologie digitali cambiano la vita delle città e dei territori’, nella seconda giornata di lavori della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn). 

  

“All’interno del panel abbiamo parlato proprio di questo ed è stato veramente interessante capire soprattutto come corre la tecnologia, in questi ultimi tempi, spinta dalle potenzialità dell’intelligenza artificiale che comunque ha un impatto significativo sia su quanto viene fatto e sviluppato per le applicazioni spaziali, parimenti quanto viene fatto e sviluppato nell’applicazione terrestre”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

“Navalny ucciso con un pugno al cuore”

21 Febbraio 2024

Insulti razzisti a Maignan, identificati altri 4 autori

24 Gennaio 2024

Trump in pressing per riaprire il carcere di Alcatraz, tycoon chiede al Congresso 152 milioni

4 Aprile 2026

Meloni influenzata, recita figlia e poi tampone Covid negativo

20 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno