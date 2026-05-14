Sinner batte Rublev in due set, è semifinale a Roma con record

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo – finalista della passata edizione – liquida in due set la testa di serie numero 12 Andrey Rublev, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco. Giornata da record per l’altoatesino, che mette in fila la 32esima vittoria nei 1000 togliendo il primato di successi consecutivi nei Masters a Novak Djokovic (31 nel 2011). Semifinale numero 18 nei 1000 – sesta consecutiva – per l’altoatesino, la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. Quella di oggi è anche la vittoria consecutiva numero 27 per Sinner: è la striscia di successi più lunga della carriera per il quattro volte campione Slam, arrivato a 26 fra il Masters 1000 di Shanghai 2024 e gli Internazionali d’Italia 2025. E’ la settima serie di vittorie più lunga di sempre e, in caso di successo a Roma, diventerebbe la quinta: guida la classifica Novak Djokovic con 43 vittorie consecutive tra il 2010 e il 2011. Avanza dunque in semifinale al Foro Italico Sinner, che attende il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. “E’ stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale – le parole a fine match di Sinner, che ricorda anche l’impresa di Darderi – Non ho giocato al 100% perchè non era semplice a causa del vento”. L’altoatesino ammette di stare “sentendo un pò di fatica perchè ho giocato tante partite ultimamente” mentre sul suo cammino a Roma chiosa: “ho giocato quattro partite molto diverse qui. Oggi Rublev non ha servito benissimo e mi ha lasciato un pò più libero in risposta”.

– foto Ipa Agency –

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