Meloni “Attenzione al dominio spaziale è una priorità nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho voluto essere qui per confermare

con voi che l’attenzione al dominio spaziale è una priorità

nazionale, e che l’Italia ha le carte in regola per continuare a

ricoprire un ruolo di primo piano in questo segmento strategico”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la riunione del Comint che ha presieduto questa mattina a Palazzo Chigi.

“E’ una sfida ambiziosa, ma che sono certa sapremo vincere insieme, se continueremo a mobilitare attorno a questo obiettivo

Istituzioni, settore privato, la filiera scientifica, il tessuto

economico e industriale. E, da questo punto di vista, consentitemi di rivolgere un ringraziamento particolare all’Agenzia Spaziale Italiana, da sempre il ‘braccio operativò delle politiche per lo spazio in Italia, per il grande lavoro che fa ogni giorno, oltre che all’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, che sta assicurando a questo percorso un contributo significativo. Oggi più che mai – ha aggiunto – siamo consapevoli che, anche da questo dominio, passa il cammino per costruire una Nazione più forte, più libera, più prospera. E, quindi, grazie ancora del lavoro che abbiamo fatto insieme, ma soprattutto di quello che faremo da qui ai prossimi mesi”.

Sul tema dello Spazio “l’Italia ha competenze industriali e scientifiche di primissimo livello. Abbiamo grandi gruppi, piccole e medie imprese innovative, start-up, università, centri di ricerca, distretti territoriali, oltre a un capitale umano che ogni giorno è in grado di costruire valore e che ci consente di restare competitivi. E’ un tessuto che questo Governo ha scelto di sostenere con convinzione e con risorse significative: 7,8 miliardi, fino al 2028. Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze”, ha concluso la premier.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-