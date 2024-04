“Sicuri si parte” campagna del Tg2 e Isoradio per la sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato [VIDEO]

Una campagna su come viaggiare in auto in modo sicuro e piacevole. E’ questa l’iniziativa realizzata dal Tg2 con la collaborazione della Polizia di Stato.

Le norme basilari, da come s’impugna il volante a come si sta seduti in auto, da come si frena, alle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Temi che verranno sviluppati con l’ausilio degli uomini della Polizia Stradale e dagli istruttori del centro guida sicura dell’autodromo di Vallelunga.

Un progetto con il quale il servizio pubblico intende diffondere il più possibile la cultura della sicurezza stradale.

Le pillole, ideate e curate da Maria Leitner, andranno in onda a partire da domenica 7 aprile all’interno della storica rubrica Tg2 Motori e saranno ascoltabili contemporaneamente sul canale Rai Isoradio, dedicato principalmente alla infomobilità.