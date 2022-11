Questa sera allo Stadium di Torino andranno di scena Juventus e Lazio a chiudere la quindicesima giornata di campionato, praticamente le due difese bunker a confronto. I bianconeri hanno subito solo 7 gol in serie A e la Lazio 9. La Lazio addirittura in trasferta ha subito una sola rete quindi, stando a questi dati, potrebbe profilarsi una partita da pochissimi gol se non addirittura uno 0-0.

La Juventus proviene da 5 vittorie consecutive e una vittoria stasera le consentirebbe di scavalcare la Lazio e di restare sempre a -10 s dal Napoli. I 3 punti sarebbero cruciali per entrambe le squadre.

Per quanto riguarda la situazione infortuni, le due compagini arrivano a questa sfida prive di alcune pedine fondamentali. La Juventus da inizio campionato non riesce a scrollarsi di dosso la maledizione degli infortuni che susseguono sempre più spesso.

I bianconeri non avranno a disposizione Vlahovic, Locatelli, Mc Kennie, De Sciglio, Iling Jr. oltre al lungodegente Pogba. Chiesa e Di Maria, anche se convocati, saranno a mezzo servizio e non si sa se giocheranno. Mancherà anche Alex Sandro per squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a Verona per atterramento di Verdi.

Nemmeno la Lazio se la passa bene e perde tre pezzi importantissimi: Lazzari,

Zaccagni e anche Ciro Immobile che ha accusato un fastidio muscolare in rifinitura e pertanto non è stato convocato per la gara di Torino.

E’ sfida anche tra Allegri e Sarri. Il tecnico bianconero vanta un saldo di 6 vittorie su 10 partite contro il tecnico di Figline che invece contro Allegri ha pareggiato due partite e vinte altrettante. Quindi, per quello che può contare, un bilancio che pende a favore del mister bianconero.

La Lazio ha la porta imbattuta da cinque gare e solo una volta in passato è riuscita a mantenere inviolata la porta dopo la quinta partita consecutiva, dall’anno 1998 con Eriksson in panchina.

Due difese bunker a confronto stasera che lasciano presagire una lotta all’ultimo sangue per consolidare una posizione tra le prime 4

