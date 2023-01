Sicurezza, Bruognolo (Lega): Casal Bruciato terra di nessuno, sgomberare e ripulire immediatamente l’area

“Nel quartiere di Casal Bruciato, nello specifico nell’area verde di Via Cesare Spellanzion, sono presenti ormai in pianta stabile due baracche e cumuli di rifiuti – così Tony Bruognolo, coordinatore della Lega della Provincia di Roma Sud, in una nota. “I rom che vivono in questi stabili di fortuna, vengono a creare una situazione di insicurezza e degrado proprio a causa dell’ingente quantità di rifiuti versata nella zona – continua – in prossimità, tra l’altro, del plesso scolastico di via Sebastiano Satta”. “Ringrazio il consigliere del IV Municipio, Fabrizio Montanini, per il lavoro svolto in ottica di ripristino della legalità. Mi auguro – conclude Bruognolo – che, grazie alla richiesta di sgombero protocollata, possa essere finalmente assicurata sicurezza e tranquillità agli studenti ed agli abitanti di zona, ristabilendo contestualmente standard di decoro degni di un Paese civile”.