Crollo Napoli a Milano e il campionato si riapre.

Termina la sedicesima giornata di serie A con la prima sconfitta del Napoli sul terreno di gioco di San Siro contro l’Inter. Un colpo di testa di Dzeko solo davanti a Meret e imbeccato da un traversone di Di Marco ha messo ko un Napoli dimesso e palesemente sottotono. I nerazzurri hanno vinto meritatamente dimostrando una maggiore pericolosità e sfiorando il gol a più riprese.

Le tre più dirette inseguitrici Milan, Juventus e Inter grazie alle vittorie del Milan a Salerno per 1-2 e della Juventus a Cremona per 0-1 hanno così accorciato le distanze in classifica dal Napoli portandosi rispettivamente a 5, 7 e 8 punti di distanza.

Si riaccende quindi, semmai si fosse mai fermata, la corsa anche per le altre squadre lanciate all’inseguimento di un Napoli che ha fatto un girone di andata travolgente ma che forse adesso ha perso un po’ il ritmo che ha tenuto per tanto tempo. La vittoria stentata ottenuta in casa per 3-2 contro l’Udinese e anche le sconfitte rimediate sempre in casa nelle due amichevoli contro il Villareal e il Lille aveva forse già costituito un campanello di allarme.

La Roma vince con uno striminzito 1-0 in casa su rigore contro il Bologna mentre la Lazio viene sconfitta 2-1 dal Lecce allo stadio del mare. Anche l’Atalanta si salva in extremis pareggiando 2-2 contro lo Spezia che, dopo essersi visto annullare il gol del 3-0, si fa rimontare dai ragazzi di Gasperini terminando la gara sul 2-2 e recriminando moltissime occasioni da gol.

In crisi anche il Sassuolo che cede il passo alla Sampdoria perdendo tra le mura amiche per 1-2

Tre pareggi per 1-1 nelle restanti partite Torino-Verona, Fiorentina-Monza e Udinese-Empoli. Nella zona calda della classifica il fanalino di coda resta sempre il Verona con 6 punti preceduto dalla Cremonese con 7 e Sampdoria con 9.