Servizi sociali, il Comune rassicura: nessuno stop per Housing First e Stazione di Posta a Velletri

Velletri smentisce ogni allarme sui servizi “Housing First” e “Stazione di Posta”: non ci sarà alcuna interruzione delle attività. A chiarirlo è l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, guidato da Ilaria Neri, dopo le notizie circolate nelle ultime ore che avevano alimentato preoccupazioni tra cittadini e operatori.

Come formalmente comunicato dall’Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario RM 6.5, sono già in corso tutti gli atti necessari a garantire la continuità dei servizi, considerati essenziali per la collettività, e la loro prosecuzione sarà assicurata attraverso l’utilizzo dei fondi distrettuali. L’Amministrazione comunale segue con attenzione il percorso in raccordo con tutti gli enti coinvolti, ribadendo che la tutela delle persone più fragili resta una priorità assoluta.

Da Palazzo comunale arriva anche l’invito a evitare allarmismi o ricostruzioni inesatte, che rischiano soltanto di generare confusione e preoccupazione ingiustificata. Un ringraziamento particolare viene rivolto ai professionisti, ai tecnici dell’Ufficio di Piano, agli operatori sociali e ai soggetti istituzionali impegnati nel garantire continuità a servizi fondamentali per il territorio. “Ogni azione amministrativa – sottolinea l’assessore Ilaria Neri – è orientata a garantire continuità, responsabilità e risposte concrete”.