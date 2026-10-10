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Serie A, oggi Inter-Parma – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 ottobre, i nerazzurri ospitano il Parma a San Siro nella sesta giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica insieme a Lazio e Roma a quota 13 punti, rientra dalla sosta contro gli uomini di Alberto Gilardino. Il tecnico, al debutto sulla panchina gialloblù, è stato chiamato dopo l’esonero di Carlos Cuesta per rialzare la situazione degli emiliani, quindicesimi a quota 4.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, l’Inter sfiderà il Bologna in trasferta, mentre il Parma ospiterà il Torino. 

 

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