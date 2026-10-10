Accesa a Torino la fiamma per le Universiadi invernali di Changchun 2027

TORINO (XINHUA/ITALPRESS) – L’8 ottobre, a Torino, città che nel 1959 ospitò i primi Giochi mondiali universitari, è stata accesa la fiamma delle Universiadi invernali di Changchun 2027, che ha così intrapreso il suo viaggio verso la Cina in vista dell’evento di gennaio.

Il sindaco di Changchun, Gu Gang, e il presidente della Federazione internazionale dello sport universitario, Leonz Eder, hanno acceso insieme un braciere utilizzando una torcia dei Giochi inaugurali, prima di trasferire la fiamma in una lanterna destinata ai Giochi di Changchun.

Gu ha espresso la speranza che la fiamma possa simboleggiare l’amicizia e che gli sport invernali possano promuovere gli scambi culturali tra Oriente e Occidente, favorendo la comprensione reciproca tra i giovani di tutto il mondo.

La fiamma è stata trasportata dall’Università di Torino attraverso il centro della città, passando davanti al Museo Egizio, prima di dirigersi verso il Politecnico di Torino. Nell’ultima tappa, Eder e la prorettrice del Politecnico di Torino, Elena Maria Baralis, hanno trasportato insieme la lanterna contenente la fiamma all’interno del campus universitario. All’arrivo, è stata poi collocata in un luogo sicuro per la custodia.

Secondo il comitato organizzatore dei Giochi di Changchun, una cerimonia di benvenuto per la fiamma si terrà a Changchun il 14 ottobre.

Le Universiadi invernali si svolgeranno dal 15 al 25 gennaio 2027. Eder ha recentemente riferito a Xinhua che i preparativi stanno procedendo senza intoppi e si è detto fiducioso che i Giochi attireranno un numero record di delegazioni partecipanti.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).