Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Serie A, oggi Cremonese-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Serie A nella domenica di Pasqua. Oggi, 5 aprile, i rossoblù affrontano la Cremonese in trasferta allo stadio Zini. I grigiorossi di Giampaolo vanno a caccia di punti importanti per la salvezza, la squadra di Italiano (al momento nona in classifica) affronterà in settimana l’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Bologna, in campo oggi alle 15:  

Cremonese (4-4-2) Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte, Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo 

Bologna (4-3-3) Ravaglia, Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda, Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano 

Cremonese-Bologna sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Addio a Franco Zuccalà, volto storico di 90° minuto: aveva 83 anni

30 Novembre 2023

Ucraina, l’ambasciatore a Roma: “Italia vittima di manipolazioni del Cremlino”

5 Gennaio 2024

Ilaria Salis, Crippa (Lega): “Ogni Paese punisce come vuole”

30 Gennaio 2024

Spazio, Space Cargo rilancia in Italia e mette il turbo alla sede di Torino

7 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno