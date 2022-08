Serie A Baseball: scatta la Coppa Italia

L’ultima parte della stagione sarà dedicata, oltre che ai playoff scudetto, anche alla Coppa Italia per le squadre di Serie A Baseball. Concluse le pool scudetto e salvezza, le squadre eliminate dal girone scudetto e le prime 4 classificate di ciascun girone della pool salvezza daranno vita ad un nuovo torneo che si svilupperà nell’arco delle prossime 4 settimane e culminerà con la Final Four nel weekend del 17-18 settembre che mette in palio un posto alla European Champions Cup 2023.

La Coppa Italia inizia con gli incroci fra le squadre eliminate nella Pool Scudetto. Detto della rinuncia del Nettuno 1945 che ha consentito l’automatico accesso al turno successivo del Hort@ Godo, l’altra serie, che si giocherà al meglio delle 7 partite, è Campidonico Torino-Camec Collecchio. Le prime due partite si giocheranno venerdì 19 agosto a Torino, poi la serie prosegue per gara 3, 4 e l’eventuale 5 tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto. Le eventuali gare 6 e 7 si giocano a Torino sabato 27 e domenica 28 agosto. Nei confronti diretti stagionali giocati lo scorso giugno, la compagine torinese si è imposta in tutte e 3 le partite (5-1, 6-3, 11-3) a Collecchio.

Nel weekend del 27-28 agosto inizia la Coppa Italia anche per le squadre provenienti dalla Pool Salvezza, con una serie al meglio delle 3 partite (da 9 inning, gara 1 riservata al lanciatore AFI, le altre a rotazioni libere). Gli accoppiamenti, derivati dalla posizione in classifica nel girone, sono i seguenti:

Cagliari – Senago, Itas Mutua Rovigo – Padova, Comcor Modena – Longbridge, Hotsand Macerata – Fontana Ermes Sala Baganza, Tecnovap Verona – Platform TMC Poviglio, New Black Panthers – Settimo, Farma Crocetta – Academy of Nettuno, Big Mat BSC Grosseto – O.M. Valpanaro Athletics.

Con il ritiro di Senago e Academy of Nettuno passano il turno Cagliari e Farma Crocetta. Le altre 6 squadre vincenti accedono alla fase successiva.

Coppa Italia Serie A Baseball

Prima fase (18-28 agosto)

Campidonico Torino – Camec Collecchio

Venerdì 19 agosto alle 16:00 e 20:30 a Torino – Gare 1 e 2

Martedì 23 agosto alle 16:00 e 20:30 a Collecchio – Gare 3 e 4

Mercoledì 24 agosto alle 20:30 a Collecchio – eventuale gara 5

Sabato 27 agosto alle 20:30 a Torino – eventuale gara 6

Domenica 28 agosto alle 20:30 a Torino – eventuale gara 7

Hort@ Godo avanza alla fase successiva per ritiro del Nettuno 1945

IL CALENDARIO DEL 27-28 AGOSTO

27-28 agosto (serie al meglio delle 3 partite): Itas Mutua Rovigo – Padova, Comcor Modena – Longbridge, Hotsand Macerata – Fontana Ermes Sala Baganza, Tecnovap Verona – Platform TMC Poviglio, New Black Panthers – Settimo, Big Mat BSC Grosseto – O.M. Valpanaro Athletics. Crocetta e Cagliari avanzano per i ritiri di Academy Nettuno e Senago.

