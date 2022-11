Senegal Olanda e Inghilterra agli ottavi

Gli altri quattro match della giornata hanno espresso tre verdetti sul passaggio agli ottavi di finale. Infatti Senegal, Olanda e Inghilterra sono matematicamente passati agli ottavi

Nel pomeriggio si sono affrontati Ecuador e Senegal con gli africani che si sono imposti per 1-2. Vantaggio di Sarr, poi pareggio di Caceido al 67mp e infine la chiude Kalidou Koulibaly al 70mo.

In contemporanea l’Olanda si impone per 0-2 sui padroni di casa del Qatar in un incontro dall’esito abbastanza scontato, I tulipani vanno in vantaggio con Gakpo al 26mo su assist di Klaassen e raddoppiano con Frankie de Jong al 49mo raggiungendo così gli ottavi

In serata si sono affrontati Iran e Stati Uniti in un incontro dai contorni anche politici. Vittoria degli americani per 1-0 con un gol al 32mo di Pulisic.

L’altra partita è stata Galles-Inghilterra che si è conclusa con la netta, ma anche scontata vittoria dei giocatori di sua Maestà Britannica per 0-3 con doppietta di Rushford e gol di Folden

