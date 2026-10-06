Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Scontro tra auto a Sassari: morta una donna di 53 anni e un ferito grave, cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Grave incidente stradale questa mattina sulla strada Sassari-Ittiri che ha visto coinvolte due auto e ha provocato un ferito e una vittima. Si tratta di una donna di 53 anni di Ittiri, che viaggiava a bordo di una Fiat Stilo di cui ha improvvisamente perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta andando a scontrarsi con un suv che procedeva in direzione di Sassari.  

Lo scontro è stato violentissimo. Immediatamente sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Il personale medico ha tentato per oltre un’ora di rianimare la donna ma purtroppo le manovre sono state inutili. Ferito anche il conducente dell’altra auto, che è stato portato all’ospedale civile di Sassari in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale di Sassari per i rilievi e risalire alle cause dell’incidente e i Vigili del fuoco. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gaeta, dal 7 ottobre al 9 dicembre la mostra di MArio Vespasiani “Lepanto”

8 Ottobre 2018

Colombia, campione di boxe trovato morto in un fiume con corpo smembrato: riconosciuto grazie ai tatuaggi

14 Maggio 2026

Russia, l’ambasciata: “Su Kaliningrad risponderemo con ogni mezzo. In Italia campagna stampa contro di noi”

2 Ottobre 2026

Mostra del Cinema di Venezia, stasera l’apertura con Leone d’oro alla carriera a Clooney

2 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno