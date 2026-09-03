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“Le tue previsioni meteo sono sbagliate”: Giuliacci risponde agli insulti e annuncia l’arrivo di un crollo termico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sia io che Elisa siamo stati bersaglio di commenti negativi sotto ai video pubblicati sul canale Youtube Meteo Giuliacci. Un conto, però, è che si critichino le previsioni, un altro è prendersela con la persona”. Così il colonnello Mario Giuliacci all’AdnKronos sugli insulti ricevuti in rete per alcune previsioni meteo che a detta degli utenti “erano sbagliate”. Il meteorologo ne aveva già parlato ieri sera intervenendo in onda su Rete 4 nel corso della trasmissione E’ sempre Cartabianca, e oggi rincara la dose.  

“Sia io che Elisa, la mia collaboratrice, siamo stati presi di mira. Mi hanno detto che sono vecchio, che sono scemo, che quello che dico è sbagliato. Ma non capiscono che oltre un certo range temporale non posso spingermi a fare previsioni giorno per giorno. C’è sempre un margine di errore quando si parla di tendenze che superano i 10/15 giorni e dopo 8 giorni non si possono fare previsioni quotidiane. Mi criticano perché sbaglio di 1 giorno o 2, come è successo a Ferragosto, e partono subito con le offese. Ho detto che avrei voluto denunciarli ma non penso lo farò”, specifica.  

Poi, annuncia l’arrivo di un crollo termico﻿ per i prossimi giorni: “Nei prossimi giorni proseguirà l’ondata di caldo, ricordando che per ondata di caldo si intende un certo periodo di tempo in cui si raggiungono i 3 o 4 gradi sopra la media del periodo. Ma tra il 9 e l’11 settembre cambierà tutto, perché le temperature diminuiranno portandosi nella norma del periodo, intorno ai 28/29 gradi. Tuttavia, non garantisco che questa sia la fine dell’anticiclone africano”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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