Schlein “Toccherà a noi costruire alternativa con i nostri alleati”

ROMA (ITALPRESS) – “Avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne, avete molta voglia di tornare all’opposzione e vi accontenteremo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla Camera, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Se non è troppo impegnata con gli scandali ogni giorno dei suoi ministri, vorrei mandarle una cartolina dal paese reale, quel paese in cui negli ultimi quattro anni gli stipendi reali si sono abbassati mentre il carrello della spesa aumentava, con gli stessi stipendi di prima in tasca “ha aggiunto Schlein “gli italiani non riescono più a fare la stessa spesa di prima, abbiamo la crescita a zero, abbiamo un calo di produzione industriale che dura da tre anni, se non ci fosse stato il Pnrr che voi non avevate nemmeno votato saremmo già in recessione, ci lasciate con la crescita zero, la guerra illegale di Trump e Netanyahu ha peggiorato questa situazione e voi? In questi giorni avete sfornato il record dei decreti che scadevano e il giorno dopo erano già superati dai fatti, non avete saputo mettere in campo uno straccio di politica industriale, per quattro anni avete pasticciato su transizione 5.0 e gli incentivi”. Schlein ha poi attaccato: “se andiamo a vedere come stanno oggi gli italiani non ce n’è uno che può dire di stare meglio di prima, se non forse i più ricchi o quelle che avete deciso di aiutare voi”. “Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla per cambiare in meglio la vita degli italiani, avete sprecato un’occasione storica” ha sottolineato la leader dem. “La sua propaganda, signor presidente, ha sbattuto forte contro quei 15 milioni di elettori che hanno detto no per difendere la Costituzione” ha aggiunto Schlein “in questi 4 anni ogni vostra decisione è andata nel verso opposto di quello di attuare pienamente la nostra Costituzione”. “Toccherà a noi costruire l’alternativa con i nostri alleati e con le persone e toccherà a noi attuare fino in fondo la Costituzione che avete provato a stravolgere”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).