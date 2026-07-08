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Argentina, rimonta super contro l’Egitto e il telecronista impazzisce

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Urla, lacrime, delirio. L’Argentina rimonta e batte l’Egitto per 3-2 negli ottavi dei Mondiali. Quando Enzo Fernandez segna il gol decisivo in pieno recupero, in tribuna stampa succede di tutto. Pablo Giralt, uno dei più noti radiocronisti e telecronisti, esplode in tribuna stampa. Dietro di lui, con un’esultanza (un po’) più composta, festeggiano Carlos Tevez e Sergio Aguero. 

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