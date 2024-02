Shoah, Pisani (Tor Vergata): “Testimonianze dirette incisive per i giovani”

(Adnkronos) – "Per la Giornata della Memoria abbiamo con noi un testimone la cui esperienza depone a favore di racconti che solitamente leggiamo. Questo può avere maggiore incisività per i giovani e per capire un passato che non deve tornare”. Lo ha dichiarato la presidente del Centro congressi e rappresentanza Villa Mondragone Marcella Pisani, a margine dell’evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di proprietà dell’Università di Roma Tor Vergata. "Spero che i giovani di oggi comprendano con tutta la veemenza del caso questa tristissima realtà che non deve più tornare", ha concluso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

