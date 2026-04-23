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Scandalo escort a Milano, Leao smentisce tutto: “Io estraneo, nessun reato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Rafa Leao smentisce il suo coinvolgimento nell’inchiesta escort che sta sconvolgendo la Serie A. Oggi, giovedì 23 aprile, l’attaccante del Milan, il cui nome era stato menzionato da alcuni media in riferimento a quanto emerso dalle indagini della Procura, ha voluto chiarire la sua posizione con un messaggio pubblicato sui propri canali social. 

“In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano”, ha scritto Leao, “ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta”.  

“Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione”, ha continuato l’attaccante portoghese, “per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione”. 

 

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