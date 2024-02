Sanremo 2024, scaletta seconda serata: i 15 cantanti

(Adnkronos) – La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 prevede l'esibizione di 15 cantanti oggi 7 febbraio. Ognuno verrà presentato da un collega che oggi non si esibirà. La serata, secondo le previsioni, si chiuderà all'1.45 circa. I cantanti in gara nella seconda serata: Alfa (presentato da Mr Rain) , Annalisa (presentata Maninni), BigMama (presentata da Il Tre), Clara (presentata da Negramaro), Dargen D'Amico (presentato da Diodato), Emma (presentata da I Santi Francesi), Fred De Palma (presentato da Ghali), Gazzelle (presentato da BNKR44), Geolier (presentato da Fiorella Mannoia), Il Volo (presentato da Rose Villain), Irama (presentato dai Ricchi e Poveri), Loredana Bertè (presentata da Sangiovanni), Mahmood (presentato da Alessandra Amoroso), Francesco Renga e Nek (presentati da La Sad), The Kolors (presentati da Angelina Mango). "Questa novità permetterà ai presentatori -evidenzia Amadeus- di uscire sul ritornello della propria canzone. Domani, nella terza serata, succederà lo stesso".

La scaletta delle esibizioni con l'ordine di ingresso dei cantanti di stasera: Fred De Palma, Renga-Nek, Alfa, Dargen D'Amico, Il Volo, Gazzelle, Emma, Mahmood, BigMama, The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama, Clara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

