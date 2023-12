Sanremo 2024, Renato Zero superospite? Amadeus: “Italiani tutti in gara”

(Adnkronos) – Renato Zero al Festival di Sanremo come superospite? "Non ci saranno superospiti italiani, i superospiti sono in gara". Amadeus lo ribadisce, escludendo i rumors che davano la possibile presenza del cantautore romano, durante la conferenza stampa da Crotone per la presentazione di 'L'anno che verrà', il programma di Capodanno su Rai1. "Ho sempre pensato che la musica italiana debba essere in gara e che le canzoni in gara sono la parte più importante del Festival – conferma il direttore artistico e conduttore di Sanremo – Per invertire la tendenza e avere cantanti italiani 'superospiti' in gara c’è voluto un po’ di tempo, ma poi neanche troppo… Non c’è una classifica, è una festa. Sanremo smuove la discografia, l’importante è esserci, non si entra vincitori e si esce sconfitti, si è tutti vincitori", spiega Amadeus. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

