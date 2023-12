Sanremo 2024, Amadeus: “Sarà il mio ultimo festival”

(Adnkronos) – "Noi ci vediamo a Sanremo 2024 perché se non ci sei tu in prima fila per me non è festival. Poi la domenica, siccome è il mio ultimo festival e non sono mai passato da te la domenica, dopo la serata finale verrò a salutarti nella Domenica In dopo il festival". Amadeus fa irruzione a sorpresa a 'Domenica In' da Mara Venier, subito dopo aver annunciato al Tg1 i 27 Big in gara a Sanremo 2024 e ribadisce che il quinto festival consecutivo sarà il suo ultimo, anche se i rumors dicono che è molto corteggiato per una prosecuzione alla guida della kermesse. A chi si preoccupa che l'orario del festival possa dilatarsi troppo con 30 Big in gara, Amadeus rassicura: "Spero vi piacciono i cantanti e poi vorrei tranquillizzare chi è preoccupato per la fine delle serate troppo tardi con 30 cantanti. L'orario non verrà prolungato perché io non ho superospiti: i miei superospiti sono i cantanti in gara". Mara Venier chiede lumi su Maninni, l'unico che non conosce e Amadeus spiega: "Io amo scoprire dei giovani e portarli al festival. L'anno scorso lui era tra i giovani, così come Big Mama. Poi quest'anno li ho seguiti, ho ascoltato le canzoni che mi hanno proposto, mi sono piaciute e quindi sono direttamente tra i Big", sottolinea. Mara chiede se il figlio José lo consiglia sui cantanti più giovani: "Certo che mi consiglia, ascoltiamo molta musica insieme. E chiaramente lui e mia moglie sono i primi a sentire i brani", racconta per poi concludere: "Sarà una grande festa e siete tutti invitati". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

