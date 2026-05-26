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Sinner al secondo turno al Roland Garros, Tabur ko in tre set

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tutto facile per Jannik Sinner, che supera Clement Tabur in tre set e approda al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno si impone in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1 6-3 6-4, di fronte a un avversario che impiega più di un set a entrare in partita, ma che non riesce mai a impensierire davvero l’altoatesino nonostante una prestazione in crescendo. Sinner è ora atteso alla sfida di giovedì con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 della classifica maschile.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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