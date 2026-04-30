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La Cina approva una legge per rafforzare il sistema di assistenza sociale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La massima assemblea legislativa cinese ha approvato oggi una legge sull’assistenza sociale, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno ai bisogni essenziali e garantire una rete di protezione più solida per le fasce vulnerabili.

La legge è stata approvata in terza lettura durante una sessione legislativa del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, svoltasi da lunedì ad oggi.

La legge entrerà in vigore il primo luglio 2026.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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