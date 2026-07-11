Iran chiude lo Stretto di Hormuz: “Non passa nessuna nave”

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L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz. Le Guardie rivoluzionarie, dopo un colpo d’avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, annunciano la chiusura del tratto di mare. Nel comunicato diffuso attraverso l’agenzia Tasnim, la marina dei pasdaran ha puntato il dito contro “l’interferenza esterna di potenze straniere” che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi, compiuti da diverse navi, di attraversare lo Stretto secondo “rotte non autorizzate”. “Data la precarietà causata da questa illegittima interferenza da parte di terzi, lo Stretto di Hormuz sarà chiuso fino a nuovo avviso e fino a quando non cesseranno le interferenze regionali da parte degli Stati Uniti”, si legge nel comunicato. “Nessuna nave o imbarcazione militare sarà autorizzata a passare”.

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