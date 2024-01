Samsung presenta funzioni SmartThings avanzate per display B2B

(Adnkronos) – Barcellona diventa la vetrina delle ultime innovazioni di Samsung Electronics in occasione dell'Integrated Systems Europe (ISE) 2024, dove l'azienda svela come la sua piattaforma SmartThings si appresta a rivoluzionare il mondo dei display B2B, delineando il futuro della connettività aziendale. La presentazione, denominata "SmartThings for Business", ha messo in luce i progressi signifcativi offerti dalla piattaforma Internet of Things (IoT) e riafferma l'impegno di Samsung verso soluzioni di digital signage sempre più connesse e gestibili. SW Yong, President and Head of Visual Display Business di Samsung Electronics, sottolinea l'importanza di questa evoluzione: "Nel settore dei display commerciali, dove l'efficienza operativa è cruciale, stiamo ampliando l'ecosistema SmartThings per portare connettività e funzionalità avanzate a organizzazioni di ogni dimensione. Questo è un passo avanti per ottimizzare le esperienze dei nostri clienti e partner in diversi settori". A ISE 2024, Samsung dimostra come SmartThings permetta di sfruttare il digital signage per migliorare la connessione e il controllo sui dispositivi intelligenti in vari ambienti. Estendendo la connettività SmartThings ai prodotti di visualizzazione commerciale come Smart Signage e TV per hotel, gli utenti possono godere dei benefici dell'iperconnettività sul posto di lavoro. Queste innovazioni supportano i dispositivi intelligenti Samsung e altri dispositivi compatibili con le ultime specifiche IoT del settore, come Matter e la Home Connectivity Alliance (HCA). Grazie a SmartThings, Samsung vuole facilitare una gestione dello spazio e dell'energia più efficiente, trasformando i luoghi di lavoro in ambienti intelligenti e interconnessi. Questo approccio risponde alle necessità di una vasta gamma di clienti, dai piccoli ai grandi imprenditori. L'introduzione della funzione Routine consente agli utenti di impostare in anticipo condizioni ambientali ottimali, come illuminazione e temperatura, facilitandone la gestione automatizzata. Il nuovo AI Energy Mode di SmartThings mira a rendere le aziende più eco-sostenibili, ottimizzando la gestione delle risorse e il monitoraggio energetico. Per rispondere alle varie esigenze del mercato B2B, Samsung ha ampliato le API SmartThings Enterprise, permettendo una facile integrazione con i sistemi di gestione aziendale e la creazione di soluzioni su misura. Questo ecosistema di dispositivi personalizzabili assicura una connettività fluida e una maggiore affidabilità del sistema. Samsung ha poi annunciato il lancio della serie WAD, il primo display interattivo certificato Google Enterprise Devices Licensing Agreement (EDLA), basato su Android 13. Disponibile in formati da 65", 75" e 86", la serie WAD promette un'esperienza di apprendimento intuitiva e accesso illimitato a risorse educative tramite Google Play e servizi Google. Collaborando con Cisco, Samsung introduce anche lo Smart Signage QPD-5K da 105", ottimizzando le esperienze di lavoro ibrido e integrando perfettamente le soluzioni per videoconferenze. Infine, Samsung ha presentato in Europa il rivoluzionario Micro LED trasparente, una tecnologia che promette di trasformare gli spazi espositivi e di vendita al dettaglio. Il Micro LED trasparente offre nuove possibilità di interazione e personalizzazione dei display commerciali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

