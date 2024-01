Palworld, il gioco sviluppato dall’IA che copia Pokémon è un successo mondiale

(Adnkronos) – C'è un nuovo videogioco sulla bocca di tutti, e nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe stato un successo così travolgente. Con un incredibile successo post-lancio, Palworld su PC ha venduto oltre 4 milioni di copie in soli tre giorni, diventando il secondo gioco a pagamento più giocato nella storia di Steam. Attualmente, Palworld (che è disponibile anche per Xbox Series) ha raggiunto un picco di 1.291.967 giocatori simultanei, posizionandosi dietro solo a PUBG: Battlegrounds con il record di 3.257.248 giocatori. La popolarità di Palworld sembra inarrestabile nonostante le accuse di aver imitato i personaggi di Pokémon e l'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo del gioco. Finora, lo sviluppatore Pocket Pair non ha ancora commentato pubblicamente le accuse. Palworld è un fenomeno che ha superato titoli come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Elden Ring e Baldur’s Gate 3: questo risultato è ancora più impressionante considerando la presenza del gioco su Game Pass di Microsoft. L'universo aperto di Palworld, ricco di creature adorabili che ricordano i Pokémon, ha conquistato il pubblico su piattaforme come Twitch e YouTube, diventando un argomento di conversazione estremamente diffuso online. La crescita esponenziale del gioco ha sorpreso a tal punto che Pocket Pair ha dovuto collaborare con Epic Games per affrontare i problemi di connettività multiplayer. Anche le aziende private di server Palworld stanno sperimentando una carenza di capacità a causa dell'alta domanda. Fortunatamente è possibile impostare un proprio server dedicato di Palworld. Tuttavia, attualmente i giocatori devono fare attenzione a un bug del gioco, che può cancellare tutti i salvataggi in un colpo solo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...