Arte in vetrina: Arte & innovazione

Dal 14 gennaio al 18 febbraio prende vita il progetto-mostra a cura di Elisabetta La Rosa, Arte in vetrina. Un modo innovativo per fruire l’arte contemporanea, un modo per coinvolgere più persone ad approcciarsi alle opere d’arte decontestualizzandole dai canonici contesti espositivi (musei e gallerie d’arte) al fine di ricontestualizzare in un luogo differente.

Per questa prima tappa la storica dell’arte Elisabetta La Rosa, ha scelto il negozio Wellcome Frascati nel cuore dei Castelli Romani, volendo così unire l’arte alla tecnologia. Il vernissage sarà un evento da non perdere, arricchito dalla messa in onda su Rete oro nella trasmissione Arte24, le cui telecamere saranno presenti durante l’inaugurazione, lo sponsor vinicolo dell’evento sarà Tenuta di Pietra Porzia, ed infine Meta Magazine, sarà attivo come media partner.

Venticinque sono gli artisti partecipanti, li ricordiamo: Maristella Angeli, Arte di Giuly, Mario Bova, Pamela Camilli, Martina Capocasa, Marco Castellari, Elisa Cerasari, Marilena Mia Cicciù, Alessandro Cocco, Vasilica Cretu, Franco Fabbri, Andrea Felice, Valerio Gagliardini, Mario Ghizzardi, Silvia Guglielmi, Michele Izzo, Elisa Leparulo, Nadia Mancino, Irene Manente, Oronzo Mattiace, Teresa Sapone, Pablo Tirelli, Carmela Tizziani, Gabriella Zedda, Luca Zoccali.

Appuntamento con il vernissage sabato 14 gennaio ore 16 in Via Terenzio Mamiani 13 – Frascati.