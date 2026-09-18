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Salvini “In prossimo Cdm rinvio stop auto Euro5 nel 2027”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Nel prossimo Cdm presenteremo un decreto dove all’interno c’è il rinvio di questo stop insensato” sugli Euro5 “che rischierebbe di lasciare a piedi chi, secondo Bruxelles, ha il torto di non aver abbastanza soldi per cambiare la macchina. E’ inserito nel decreto scritto al Ministero per dare ossigeno in un momento complicato per centinaia di migliaia di persone che vogliamo lasciare tranquille per tutto il 2027”. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Mattino Cinque su Canale5.
Tornando, invece, sull’abolizione del bollo il leader della Lega dice: “E’ un’operazione che non raggiunge tutti, ma nella prossima legge di Bilancio l’obiettivo della Lega, e conto dell’intero governo, è di salire sopra gli 80 kW per arrivare a un maggior numero di auto coinvolte. E’ curioso che una certa sinistra che in passato aveva aumentato il bollo oggi si lamenta che noi lo abbiamo tolto. L’impegno è di renderlo definitivo negli anni per chi è già compreso adesso, ovvero la maggior parte delle auto, ma vorremmo anche salire. Sto lavorando anche per un intervento sul superbollo per le auto di potenza superiore, perchè c’è tanta gente che ha un’auto più potente per lavoro che paga migliaia di euro, per loro vorrei già dare un segnale nel 2027”, aggiunge.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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