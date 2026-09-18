Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Di Battista “Sto meglio e finalmente sono a casa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!
Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L’ex
deputato M5S si trovava a Cuba quando, il 28 agosto scorso, era
stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa
Clara e poi a L’Avana.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

È polemica per ‘trasloco’ auto strage Capaci a Palermo, sindacati penitenziaria sul piede di guerra

28 Maggio 2026

Giornata mondiale sclerosi multipla, l’Italia si illumina di rosso

29 Maggio 2026

Strage di Erba, Olindo e la lettera sul suo futuro: “Con Rosa fuori dal carcere”

10 Gennaio 2024
Marino

Pomezia, controlli dei carabinieri sul litorale: un pusher arrestato

24 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno