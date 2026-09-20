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Salvini a Pontida “Proporrò congresso straordinario a ottobre, uniti si vince”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Le battaglie sono tante, complicate, ne va del vostro sacrificio e impegno quotidiano. Non meritate che ci siano divisioni, non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza. Domani convocherò il consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti e la prima voce fuori posto dovrà spiegare perchè continua a fare regali alla sinistra. Torno dai miei militanti per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia”. Così il segretario della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Pontida. “Chiederò al consiglio federale e al congresso se avrò la vostra fiducia e sostegno, se è così continuerò a mettere il mio impegno, la mia vita e la mia passione per una Lega forte unita e vincente”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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