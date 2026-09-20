Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Fiorentina-Napoli 1-1, a Gilmour risponde Jimenez

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti

FIRENZE (ITALPRESS) – Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo lunch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Passano per primi gli azzurri, pareggiano i viola ad inizio ripresa, ma fino alla fine non mancano le occasioni, e al triplice fischio finale c’è un misto fra delusione e soddisfazione generale, anche se per gli ospiti la vetta si allontana ulteriormente. Sono i padroni di casa, schierati con un 4-2-3-1 che vede fluttuare sulla trequarti, a fare la partita, provando a sfondare in particolare sugli esterni con la coppia Njie-Mastantuono. In particolar modo quest’ultimo è molto ispirato, tanto che proprio l’argentino di scuola River a servire Atta al 17′, con l’ex Udinese che però centra la traversa. Neanche cento secondi più tardi è anche Fagioli ne prende una con una conclusione personale deviata sul legno orizzontale da Milinkovic-Savic.
Negli ospiti suona l’allarme e la risposta è immediata con Olivera che prima colpisce un palo, poi costringe De Gea ad un miracolo proprio dopo il rimbalzo del suo tiro iniziale sul legno. Sul corner il Napoli passa: batte Politano, Gilmour si inserisce dalle retrovie completamente privo di marcatura e fulmina De Gea. La Fiorentina subisce il contraccolpo e ci mette un bel pò a reagire, anche perchè gli azzurri si trovano a loro agio nel coprirsi e provare a ripartire. Ad inizio ripresa Vanoli tenta subito la carta Valdepenas, togliendo l’adattato sulla sinistra Viery, e anche con un pizzico di fortuna i toscani pareggiano su una conclusione di Jimenez deviata nella propria porta da Marin: 1 a 1 al 51′. Max Allegri decide così di cambiare il proprio attacco: fuori Hojlung, e soprattutto Lang, all’ennesimo esame fallito, dentro Lucca e Neres. Serve però un miracolo di Milinkovic-Savic a dire no a Valdepenas su un contropiede lanciato di Njie. De Gea fa pari col collega evitando l’1 a 2 prima su Neres, poi su Favasuli, entrati subentrati da poco. La gara nel finale, in cui si rivede in campo anche Anguissa è viva ed aperta, le due squadre non rinunciano mai a cercare i tre punti nonostante le alte temperature vicine ai trenta gradi. Finisce uno a uno, il risultato sicuramente più giusto.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fancy Food, l’eccellenza pugliese a New York con la Nuova Fiera del Levante

29 Giugno 2026

Antonino Monteleone in ospedale, “piccolo tagliando di manutenzione” per il giornalista Rai

21 Maggio 2026

Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo

26 Aprile 2026

Torna il “NABA Public Program” con mostre, talk e workshop a Milano e Roma

17 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno