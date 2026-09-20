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Papa “Preoccupato per la Somalia, comunità internazionale intervenga”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinchè non manchi ai nostri fratelli l’assistenza necessaria”. E’ l’appello lanciato da Papa Leone XIV durante l’Angelus.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS). 

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