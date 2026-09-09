Emma ‘sfida’ il maltempo di Milano, stasera il live all’Ippodromo: la foto ironica

(Adnkronos) – “A stasera”. È il messaggio che Emma Marrone ha affidato ai social a corredo di una foto che ritrae la modella Kate Moss con gli stivali da pioggia ricoperti di fango. Un modo ironico per scongiurare il timore che il maltempo possa condizionare il concerto di stasera.

Oggi, mercoledì 9 settembre, Emma salirà infatti sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano, diventando la prima donna italiana a esibirsi nella location. A preoccupare i fan che hanno acquistato il biglietto sono però le condizioni meteorologiche previste nella giornata di oggi a Milano. Il ricordo è rivolto, inevitabilmente, a quanto accaduto lo scorso 18 luglio, quando il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Mauro venne interrotto e poi annullato definitivamente a causa di un violento temporale con gradine.

Al momento, il concerto di Emma è confermato. La cantante ha dato appuntamento ai suoi fan, molti dei quali sono già in fila da diverse ore per l’evento: “Ci siamo attrezzati”, scrivono alcuni fan sui social, mostrando le tende allestite per proteggersi dal maltempo.

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