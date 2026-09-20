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Meloni “Numero massimo di stranieri in classe e divieto di burqa, presto la norma”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Sta per arrivare in Consiglio di ministri un provvedimento che introduce per legge un numero massimo di studenti stranieri per classe e l’obbligo di imparare l’italiano per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimenti scolastici e il divieto di burqa e niqab a scuola: in Italia nessuno, in nome di una tradizione vera o presunta, può decidere che una giovane donna debba nascondersi; la parità tra uomo e donna non è negoziabile, nè nelle strade nè nelle scuole”.
Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a “Fenix.
Il tempo del coraggio”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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