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Carlos Sainz rinnova con la Williams con un accordo pluriennale e farà coppia con Alex Albon. A dare l’annuncio ufficiale il club inglese con una nota sul proprio sito web. “L’Atlassian Williams F1 Team annuncia che Carlos Sainz ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la squadra a dimostrazione della fiducia riposta nel progetto a lungo termine della Williams per competere ai vertici della Formula 1. Carlos è entrato a far parte della Williams nel 2025 e ha svolto un ruolo fondamentale nel portare avanti la ricostruzione del team, combinando un approccio ingegneristico dettagliato con velocità pura, una guida fluida e una determinazione incrollabile nel migliorare le prestazioni in ogni ambito”. Felice per il rinnovo il 31enne driver spagnolo. “Sono entusiasta di annunciare la mia continuazione del percorso con l’Atlassian Williams F1 Team! Credo fermamente nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, e negli investimenti e nel duro lavoro che vengono svolti dietro le quinte. Abbiamo tutto ciò che serve per ribaltare la situazione insieme. Sono determinato come il primo giorno ad aiutare la Williams a tornare dove merita e non vedo l’ora di creare altri ricordi con il team”.

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