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Elezioni Russia, exit poll: “Al partito di Putin il 49,4% di voti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Il partito Russia Unita di Vladimir Putin si avvia alla vittoria alle elezioni parlamentari, secondo un exit poll pubblicato dopo la chiusura dei seggi. Secondo il sondaggio condotto dal Centro statale russo per la ricerca sull’opinione pubblica (Vciom), Russia Unita ha ottenuto il 49,4% dei voti (un risultato pressoché identico a quello del 2021), al termine dell votazioni di tre giorni.  

 

La commissione elettorale russa ha annunciato oggi di aver rilevato “più di mille” attacchi informatici rivolti contro le elezioni parlamentari. “Sono stati registrati più di mille attacchi DDoS contro le infrastrutture russe coinvolte nel processo elettorale”, ha dichiarato Ella Pamfilova, presidente della commissione elettorale, citata dalle agenzie di stampa russe. 

 

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