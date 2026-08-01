Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sabaudia Incontra, sindaco Mosca: “La rassegna rafforza il brand culturale della città”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La rassegna Sabaudia Incontra rappresenta un appuntamento di particolare rilievo all’interno del programma delle manifestazioni estive della città”. Lo ha detto Alberto Mosca, sindaco di Sabaudia, ieri sera a margine della serata inaugurale di Sabaudia Incontra 2026, organizzata in collaborazione con il Comune nella Corte Comunale. Secondo il primo cittadino, la manifestazione contribuisce ad arricchire l’offerta della città rivolta ai visitatori.  

“L’amministrazione comunale organizza iniziative per rendere sempre più accogliente il fenomeno turistico, offrendo non solo il mare ma anche eventi di carattere culturale”, ha spiegato. Mosca ha evidenziato come l’edizione inaugurata con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi affronti temi di stretta attualità. “In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, questa rassegna assume un rilievo ancora maggiore, affrontando questioni come sicurezza, difesa e fenomeni migratori”, ha osservato. Il sindaco ha infine sottolineato il valore della presenza di esponenti delle istituzioni, dell’economia, della finanza, del giornalismo e dello sport. “Manifestazioni come questa consentono a Sabaudia di rafforzare il proprio brand, che non è soltanto turistico ma anche e soprattutto culturale”, ha concluso. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Usa, spari fuori da moschea a Newark: ucciso imam

3 Gennaio 2024

Harry torna nel Regno Unito: “Carlo costretto a delicato gioco di equilibri con William”

25 Giugno 2026

Salvini incontra Orban a Budapest

20 Settembre 2024

Pontina, autocatto ribaltato all’altezza di Campoverde: strada chiusa (FOTO)

3 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno