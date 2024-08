Ruggiero Mascellino: il nuovo disco “Cinematic Chanson” diretto da Gaetano Randazzo

Dal 9 agosto 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “CINEMATIC CHANSON” (Kelidon Entertaiment), il nuovo album del fisarmonicista RUGGIERO MASCELLINO diretto da GAETANO RANDAZZO.

L’album “Cinematic Chanson” è il frutto della collaborazione artistica tra il fisarmonicista, pluristrumentista e compositore Ruggiero Mascellino, e il compositore e direttore Gaetano Randazzo. Prodotto da Dunja Zoric presso gli studios della Czech National Symphony Orchestra a Praga, è composto da otto tracce per una durata complessiva di 45 minuti. Questo lavoro rappresenta una chiara dichiarazione d’amore e dedizione alla musica francese, evidente nella scelta dei titoli, del mood, delle danze, dei suoni e delle melodie.

“Cinematic Chanson” rende omaggio a Michel Legrand, con una traccia interamente dedicata al grande compositore francese e il sottotitolo del disco “Gaetano Randazzo reimages Michel Legrand”.

La fisarmonica solista dialoga continuamente con l’orchestra, creando un concerto dolce nella successione sonora e ricca di emozioni nelle combinazioni armoniche. Melodie ed accordi di estrema tenerezza, si contrappongono a soluzioni virtuose e persino sensuali, che conducono a riflessioni sul proprio stato d’animo, evocando immagini coreografabili. Le tracce contengono citazioni melodiche di musica storica da Gino Marinuzzi, Nino Rota, Astor Piazzolla e Richard Galliano.

Spiega Gaetano Randazzo a proposito del disco: “La particolarità della produzione consiste nella scrittura della parte solistica, evidenziando le qualità dello strumento, esaltando la bravura espressiva e atletica del performer. Prodotto da Dunja Zoric, nel 2024 con la Czech National Symphony Orchestra, l’album ha l’obiettivo di far conoscere, comporre e produrre veri e propri concerti in grado di affascinare l’interesse del pubblico e di tenere in alto il ruolo della fisarmonica quale solista nelle sale da concerto con orchestre sinfoniche, accrescendo e sviluppando il repertorio originale per fisarmonica e orchestra. Un sano inizio artistico, dunque, che funga anche da stimolo per le nuove generazioni di solisti di questo straordinario strumento”.

TRACKLIST:

1 – Prelude et Tango

2 – Pierrot

3 – Petite Ratatouille

4 – La Valse à Margaux

5 – Michel Legrand

6 – Valse Sicilienne

7 – Chanson Italienne

8 – Tango et Divertissement

Biografia

Ruggiero Mascellino è un docente di Fisarmonica e Tastiere Elettroniche presso il Conservatorio di Palermo, ha collaborato con il Teatro Libero per sei stagioni come compositore ed esecutore in scena delle musiche per ben sette opere teatrali. Come solista ha partecipato al Teatro Massimo di Palermo al grand-opéra “Les vêpres siciliennes” di G. Verdi con la regia di Emma Dante, all’opera “Vanessa” di S. Barber, al balletto “Amarcord” di N. Rota e al concerto di Elio e Le Storie Tese. Ed ancorain “Moses und Aron” di A. Schönberg. Per il Teatro Biondo di Palermo ha partecipato, all’“Opera da tre soldi” di B. Brecht e K. Weill, con la regia di Pietro Carriglio, spettacolo andato in scena in diversi teatri italiani. Ha collaborato in veste di direttore musicale, arrangiatore e polistrumentista con la cantante Tosca nelle seguenti produzioni, per la regia di Massimo Venturiello, andate in scena nei più importanti teatri d’Italia: “Romana – Omaggio a Gabriella Ferri”, “Il Terzo Fuochista”, “Anima Mundi – musiche sacre”, “Musicanti” e “ZOOM – Spartito cinematografico”. Ha partecipato al 57° Festival di Sanremo col brano “Il Terzo Fuochista”, da lui scritto, suonato ed arrangiato, con la collaborazione del Maestro Beppe Vessicchio e l’interpretazione di Tosca. Invitato come solista presso Roma Sinfonietta, Orchestra della Magna Grecia, I Solisti Aquilani, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, Orchestra Jazz Siciliana, Orchestra Palermo Classica. Con Sting, ex leader dei Police, ha preso parte in qualità di pianista al concerto “Symphonicity”. Con artisti come Tosca, ha collaborato anche con Eugenio Bennato, Franco Battiato, Nicola Piovani, Rossana Casale, Tullio De Piscopo, Simone Cristicchi, Claudio Baglioni, Elio e le Storie Tese, Fiorella Mannoia, Aida Satta Flores, Mimmo Locasciulli, Peppe Servillo, Roy Paci. Ha collaborato con numerosi direttori d’orchestra, tra i quali Omer Meir Wellber, Beppe Vessicchio, Sara Hicks, Marzio Conti, Fernando Alvarez, Alberto Veronesi, Pippo Caruso, Jan Latham Koenig, Guven Yaslicam e con importanti solisti come Simone Bernardini, Rusanda Panfili, Sofia Vasheruk, Monica Mancini, Gregg Field, per citarne alcuni. Ha partecipato come fisarmonicista alla realizzazione della colonna sonora del premio Oscar Ennio Morricone per il film “Baarìa” di Giuseppe Tornatore, nonché delle musiche per le serie televisive “Il commissario Montalbano” e “Il giovane Montalbano”, tratte dai romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Per quest’ultimo ha inciso l’audiolibro “Un filo di fumo”, con la lettura di Rosario Fiorello e sulle musiche originali di Enrico Rava, Olivia Sellerio, Paolo Damiani e Pietro Leveratto. Ha composto la musica dello spot ufficiale della Regione Sicilia “Sicilia 365 giorni all’anno” in onda in tutte le reti Rai, Mediaset, La7, BBC world, CNN e in tutti i cinema d’Italia. Nel 2024 ha inciso Cinematic Chanson con la Czech National Symphony Orchestra di Praga.

Instagram | Facebook

Gaetano Randazzo ha composto per il cinema e per la RAI TV e LA7, composto e diretto per il Festival Internazionale Palermo JAZZ 2017, Il suo repertorio spazia dal repertorio classico alla musica contemporanea, con particolare interesse al jazz, al pop e al rock sinfonico e alle contaminazioni linguistiche d’avanguardia. Alcuni tra i suoi progetti: Ellington Orchestral Works, Christmas Symphony Les Duke à Paris, Il Gobbo di Peretola, Beatles Orchestral Works, Rock Symphony, Around Porgy and Bess 2.0, Sacred Concert of Duke Ellington, Sinfollywood, Cinematic Chanson, Piazzola Upgrade, Four Season Upgrade, Donne in Jazz 2016 We Feed People su commissione del WFP ONU di Roma, Keystone su commissione del Sonata Islands Jazz & Notation Festival.

Ha composto e arrangiato per Jane Monheit, Patty Austin, Rachelle Ferrell, Dianne Reeves, Billy Childs, Eleonora Abbagnato, Paolo Fresu, Monica Mancini, Carol Welsman. Ha diretto lavori del Novecento storico come “JOB Sacra Rappresentazione” di Luigi Dallapiccola per il Festival di Musica Sacra di Monreale con l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, West Side Story per il Centenario di Leonard Bernstein nel Novembre 2018. Ha svolto attività di direttore d’orchestra per: I Solisti Aquilani, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Filarmonica di Bucarest, Teatro Bellini di Catania, l’Orchestre National des Pays de La Loire, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Palermo, l’Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma, e Coro dei Bambini dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma, Orchestra Giovanile Sinfonica Siciliana.

Instagram | Facebook

