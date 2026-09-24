Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Rubano la maglia di Gatti al piccolo tifoso, la Juve lo invita alla Continassa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – A volte, il destino, sa pure stupire. Oggi lo ha capito anche il piccolo tifoso della Juve Roberto Fazio, 7 anni, invitato alla Continassa dalla società bianconera dopo una piccola… disavventura. Poche settimane fa, gli era stata rubata – al termine dell’amichevole alla Continassa tra Juve e Juve Next Gen – una maglietta regalata dal difensore Federico Gatti (tra l’altro, dopo l’episodio – diventato virale – della scivolata ‘killer’ subita alle spalle da un tifoso dopo un’invasione di campo).  

La vicenda è stata raccontata nel dettaglio a La Stampa dal papà di Roberto, Davide, che ha spiegato al quotidiano torinese come ad aver strappato la maglia dalle mani del figlio sia stato “un signore di 50 anni”. La storia è diventata poi virale perché la mamma di Roberto ha deciso di condividerla su TikTok, chiedendo di taggare Gatti nei video per fargli conoscere la vicenda. E così è stato, perché tutto è arrivato al difensore e il bambino ha ricevuto una nuova maglia, ma non solo. 

Come premio, il piccolo Roberto è stato invitato con la famiglia alla Continassa per vivere una giornata con tutta la Juve. E Gatti, dopo l’allenamento, gli ha regalato un pallone autografato da tutta la squadra bianconera e il pallone del gol dell’1-1 contro il Milan, segnato proprio da lui. Il ricordo perfetto per una giornata indimenticabile.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Washington Post, Trump valuta raid contro gruppo jihadista legato ad al-Qaeda in Mali

23 Luglio 2026

Bambini con due mamme, corte d’Appello di Milano non riconosce la trascrizione

6 Febbraio 2024

Mattarella “Dopo il ventennio fascista il 2 giugno segnò una svolta nel Paese”

1 Giugno 2026

“Sinner Harry Potter strafavorito al Roland Garros”, il pronostico di Roddick

12 Maggio 2026
Controlla anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno