Roma Women, Esclusiva Eco: parlano Spugna e Giacinti

Tanti gol sbagliati, ma non è mancata la vittoria in una gara difficile a detta del mister della Roma Alessandro Spugna.

“Sbagliare i gol è nella nostra filosofia omrai (ride n.d.r). Però quando crei tanto segni anche, abbiamo giocatrici che sanno fare gol. E’ stata una vittoria sofferta anche se eravamo al comando. Abbiamo preso gol ma siamo state brave a riprenderla. Queste vittorie danno grande forza, siamo rientrate giovedì e abbiamo fatto un allenamento a metà, quindi oggi vale sei punti.”

Nonostante il turnover, la Roma ha comunque portato a casa la vittoria. E su l’infortunata Linari…

“Per me non esistono undici titolari, esistono venticinque giocatrici. Se avremo la fortuna di andare in Champions giocheremo ogni tre giorni, e non potranno giocare sempre le stesse. Non so se Linari rientrerà, speriamo di averla almeno in panchina giovedì, ma sarà una decisione da prendere all’ultimo.”

Un commento di lode anche ad Annamaria Serturini, sacrificatasi moltissimo nella fase difensiva e spesso pericolosa in fase di attacco.

“Annamaria (Serturini n.d.r.) ha fatto una grande partita, è una che si sacrifica molto e che sta mettendo tanta quantità rispetto al passato. Ha fatto una grande gara e sono molto contento per lei, la delusione di non essere andata all’Europeo è stata grande.”

Settimana rocambolesca e gara decisiva in Champions contro il Praga giovedì.

“E’ stata una settimana faticosa, a Torino abbiamo fatto una grande gara ma è mancato il gol. A Praga in rimonta siamo state bravissime. Oggi sapevamo sarebbe stato difficile perchè la fatica si sarebbe fatta sentire. Contro lo Sparta sarà dura, sono fisiche e aggrediscono forte. Noi dobbiamo giocare come sappiamo, perchè in Europa non si può sottovalutare nulla.”

Giacinti: “Partita difficile, ho fatto il mio dovere”

“Era una partita difficile, sappiamo che la Fiorentina è un’ottima squadra, sapevamo che era dura ma simao state brave tutte. Sono entrata e ho fatto il mio dovere. Come dice sempre il mister non ci sono undici titolari, l’importante è portare a casa il risultato. Questa vittoria ci da tanta energia per giovedì e aumenta la nostra consapevolezza.”

Scendere in campo da titolare o entrare a partita in corso non fa differenza per il bomber della Roma, che si congratula anche con le sue

“L’importante è cercare di far bene a prescindere. E’ fondamentale far riposare alcune ragazze, non solo me, ma quando si entra bisogna cercare di dare il massimo. Potevamo segnare qualche altro gol, ma l’importante erano i tre punti e siamo state bravissime.”

