Roma Women: dichiarazioni pesanti di Valentina Giacinti nel post partita sul suo passato

Sono passati mesi oramai dall’addio di Valentina Giacinti al Milan. Il tempo però non cancella le brutte esperienze e ieri, dopo una grande prestazione contro la sua ex squadra condita da un gol, che in principio non doveva produrre un’esultanza, ma che alla fine ha lasciato esplodere un urlo di liberazione e rabbia, Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni di La7 sul suo addio al Milan.

Non sono riuscita a tenere tutto dentro dopo il gol. Sono stati mesi difficili, ma ora non voglio pensare a questo, voglio pensare ai festeggiamenti perchè questi tifosi meritano davvero tanto. Tengo molto al Milan, mi spiace ma ad un certo punto bisogna pensare alla salute, al benessere psicologico e fisico. Sono una giocatrice della Roma adesso e voglio dare tutto per questa maglia, ringraziando la società per come mi ha accolto. Penso di essermi comportata da professionista. Quello che è successo lo sanno tutti, non sono l’unica ad essere andata via. non voglio più passare del passato per stare bene. Solo così trasmetto serenità alla squadra e riesco a fare davvero bene.

Si è parlato molto della gestione di Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, sulla questione Giacinti. Prima la fascia levata a favore di Bergamaschi per motivi disciplinari, poi lo spogliatoio spaccato, l’autorità che iniziava a vacillare. Tutto questo continua a portarselo dietro il Milan Women, che ieri si è reso protagonista di una prestazione pessima contro la Roma di Spugna. Valentina Giacinti invece, vola ad ali spiegate con la maglia giallorossa, e mette a segno due gol in due partite.

