Roma, verifiche presso il campo nomadi di via Salviati: Identificate circa 200 persone e 31 veicoli

Proseguono le attività di controllo del territorio secondo le determinazioni assunte in Prefettura, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, e successivo tavolo tecnico in Questura. In particolare nel corso della mattinata di ieri, personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale hanno svolto alcune verifiche all’interno del campo nomadi di Via Salviati dove, sono state identificate 198 persone. Una di queste è stata accompagnata presso l’Ufficio Immigrazione per la notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno. Controllate inoltre 31 autovetture, due delle quali sono state sottoposte a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa. Notificate inoltre, 4 sanzioni al Codice della Strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...