Roma, terribile incidente su via Cristoforo Colombo: morto 37enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale sono intervenute in via C.Colombo , in prossimità dell’incrocio con via Oropa, per un incidente stradale con esito mortale. Si tratta di uno scontro tra un motociclo Suzuki e un’ autovettura Toyota Aygo. A perdere la vita un uomo di 37 anni , a bordo del due ruote. Il conducente della Toyota, un uomo di 23 anni , si è fermato a prestare soccorso ed è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito. I veicoli sono stati sequestrati. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

