Roma, arrivano i cuscini berlinesi: ecco cosa sono e come funzionano

Roma, ecco i cuscini berlinesi in città: ecco cosa sono e qual è la loro funzionalità

Roma è una città che, purtroppo, non ha bisogno di molte introduzioni quando si parla di incidenti stradali. Le strade della capitale, trafficate e spesso mal mantenute, sono un pericolo continuo, soprattutto per i pedoni. Purtroppo, non è raro sentire di nuovi incidenti, alcuni dei quali addirittura mortali.

Ogni anno, molti romani perdono la vita semplicemente attraversando una strada. Il numero di pedoni uccisi continua ad aumentare, con l’ultima tragedia che ha colpito la città nel febbraio 2025, quando Giuseppe Francesco Letizia, 61 anni, è stato falciato mentre attraversava viale Palmiro Togliatti. Situazioni simili accadono troppo frequentemente e c’è una crescente necessità di intervenire per rendere le strade di Roma più sicure.

Una delle misure che potrebbe migliorare questa situazione è l’installazione dei cuscini berlinesi, una proposta recentemente approvata dal consiglio comunale di Roma. Ma cosa sono esattamente questi dispositivi, e come possono contribuire alla sicurezza sulle strade?

Roma, arrivano i cuscini berlinesi: cosa sono?

I cuscini berlinesi sono dossi stradali progettati per ridurre la velocità delle auto senza bloccare il traffico pubblico o il passaggio dei mezzi di soccorso. Si tratta di ostacoli di forma quadrata, generalmente realizzati in gomma, che vengono posizionati in modo da costringere i veicoli a rallentare.

A differenza dei tradizionali dossi, che spesso causano fastidio e rallentamenti anche per gli autobus e i veicoli di emergenza, i cuscini berlinesi sono progettati per essere facilmente superabili dai mezzi più grandi. Questo li rende particolarmente utili per le strade molto trafficate, dove l’accesso veloce a ospedali o scuole è essenziale.

L’installazione di questi dossi, tuttavia, non è ancora una realtà in tutte le città italiane, poiché è necessaria una autorizzazione ministeriale, in quanto non sono esplicitamente previsti dal codice della strada. Nonostante questa barriera burocratica, il Comune di Roma ha deciso di avviare una sperimentazione in alcune zone particolarmente critiche, come incroci pericolosi e vie ad alto traffico.

Le strade di Roma e la sicurezza

Il traffico nelle strade di Roma è una questione complessa. L’alta velocità e la disorganizzazione in alcune aree della città contribuiscono a una lunga lista di incidenti. Non solo le strade strette e i semafori mal regolati, ma anche la presenza di numerosi luoghi sensibili, come scuole e ospedali, rende urgente trovare soluzioni per tutelare i pedoni. Per questo, l’introduzione dei cuscini berlinesi rappresenta una possibile svolta.

La proposta, infatti, non si limita a installare i dossi in modo indiscriminato, ma prevede una mappatura delle zone più pericolose e un coinvolgimento dei municipi. I municipi dovranno individuare le aree più critiche, concentrandosi su quelle in cui la presenza di scuole, ospedali o incroci rischiosi aumentano il pericolo per pedoni e ciclisti. Con l’obiettivo di ridurre la velocità e, conseguentemente, il rischio di incidenti, i cuscini berlinesi diventano un intervento mirato che vuole risolvere il problema alla radice.

Un passo verso strade più sicure

La consigliera Linda Meleo, promotrice della mozione, ha sottolineato che questa iniziativa non vuole essere una soluzione punitiva per gli automobilisti, ma una misura di prevenzione concreta che mira a ridurre il numero di incidenti e proteggere gli utenti più vulnerabili della strada, come anziani e bambini. Con l’approvazione della mozione, Roma si impegna a fare un passo importante verso il miglioramento della sicurezza stradale.

Ma la domanda rimane: riusciranno i cuscini berlinesi a fare la differenza nelle strade romane? E se sì, quale sarà il prossimo passo? Potrebbero essere replicati in altre città italiane? Con il giusto supporto, potrebbe davvero esserci una speranza di ridurre il numero di incidenti e di pedoni uccisi ogni anno. La sicurezza stradale è una priorità che riguarda tutti, e questo piccolo ma significativo cambiamento potrebbe essere l’inizio di una Roma più sicura e vivibile per tutti.